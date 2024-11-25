جرحى "تفجيرات البيجر" يلتحقون بالمعارك ضد الاحتلال في لبنان (شاهد)

بيروت/سما/

بث حزب الله اللبناني فيديو يوثق مشاركة عناصره الجرحى في تفجيرات "البيجر" بالعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.



الفيديو الذي حمل عنوان "رغم الجراح.. حاضرون في الميدان"، أظهر عددا من عناصر الحزب المصابين بأعينهم، وأيديهم، وهم يشاركون في تجهيز الصواريخ والذخيرة.



وقال أحد مقاتلي الحزب ممن لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات: "مستمرون لآخر لحظة، إن شاء الله ربنا يشفيلي عين واحدة فقط وسأكون أول واحد في الجنوب".



فيما بث الحزب مقطعا سابقا من خطاب الأمين العام الراحل حسن نصر الله بعد "انفجار البيجر"، قال فيه: "ستجدون أمامكم المئات من هؤلاء الذين جرحوا يوم الثلاثاء والأربعاء، لأن هؤلاء اليوم أشد عزما على المضي في مقاومتكم ومقارعتكم وقتلكم وقتالكم واستنزافكم".

