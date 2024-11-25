إصابات بعدوان إسرائيلي على القصير بريف حمص في سوريا

دمشق/سما/

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء الاثنين، إن مدنيين اثنين أصيبا بجروح، بعد غارات إسرائيلية استهدفت منطقة القصير بريف محافظة حمص وسط البلاد، وعلى مقربة من الحدود اللبنانية.

وذكرت "سانا" أن مقاتلات إسرائيلية قصفت 3 جسور وبوابة في منطقة القصير بريف محافظة حمص على الحدود مع لبنان.

ونقلت "سانا" عن مسؤول عسكري لم تسمه قوله إنه "عند نحو الساعة 21:00 من اليوم الاثنين شنّ العدو الإسرائيليّ عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفا نقاط العبور التي استهدفها سابقا على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص".

وأضاف المسؤول العسكري أن العدوان الإسرائيلي "أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، ووقوع خسائر مادية".

فيما نقلت "سانا" عن مراسلها في المنطقة أن أضرارا لحقت بجسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية الحدودية جراء العدوان الإسرائيلي.