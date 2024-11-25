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البيت الابيض: لا تطور يمكن الحديث عنه في اتصالات وقف النار بين لبنان وحزب الله

الإثنين 25 نوفمبر 2024 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الابيض: لا تطور يمكن الحديث عنه في اتصالات وقف النار بين لبنان وحزب الله



واشنطن/سما/

أعلن البيت الابيض أنه لا يوجد تطور يمكن الحديث عنه في اتصالات وقف النار بين لبنان وحزب الله.


وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن وقف إطلاق النار في لبنان أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.


وأشار إلى أن الاتصالات بشأن التوصل لاتفاق مستمرة لكن لا تطور يمكن الحديث عنه.


وأشار إلى أن عاموس هوكستين مبعوث الرئيس الأمريكي عاد إلى واشنطن... النقاشات تسير بشكل إيجابي".

وتابع كيربي أن "يراقب عن كثب المفاوضات.. نحن نشارك بنشاط في وضع حد لهذا الأمر. لا يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء، وبينما نتحدث الآن تستمر المحادثات" لوقف النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأكد "الرئيس بايدن على اتصال مع هوكستين. هناك أمور يعملون عليها".

في غضون ذلك، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لقناة CNN الأمريكية إن إسرائيل لا تزال لديها تحفظات على بعض تفاصيل.

وأكدت مصادر متعددة للقناة الأمريكية أن الاتفاق لن يكون نهائيا حتى يتم حل جميع القضايا، وأن المحادثات تبدو وكأنها تتحرك "بشكل إيجابي" لكن أي خطأ يمكن أن يقلب المحادثات رأسا على عقب.

#البيت الابيض #لبنان #حزب الله

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