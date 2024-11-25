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لبنان: لا توجد عقبات جدية تحول دون بدء تنفيذ الهدنة بين "حزب الله" وإسرائيل

الإثنين 25 نوفمبر 2024 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: لا توجد عقبات جدية تحول دون بدء تنفيذ الهدنة بين "حزب الله" وإسرائيل



بيروت/سما/

أكد إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه لا توجد عقبات جدية تحول دون بدء تنفيذ الهدنة المقترحة من الولايات المتحدة، بين "حزب الله" وإسرائيل.


وقال إلياس بو صعب: "لا توجد عقبات جدية تحول دون بدء تنفيذ الهدنة المقترحة من الولايات المتحدة"، مضيفا: "الهدنة التي ترعاها واشنطن ستراقب تنفيذها لجنة مكونة من 5 دول".

وأوضح بو صعب قائلا: "الهدنة تقوم على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوما".

هذا ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أجواء إيجابية جدا عن تطورات الوصول لهذا الاتفاق، وتمت الإشارة إلى أن الإعلان عن وقف إطلاق النار  المقترح من الولايات المتحدة "سيتم خلال 36 ساعة".

وقال مسؤول أمريكي رفيع لموقع "أكسيوس" اليوم الاثنين، إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، فيما لم يعلن الطرفان بعد الاتفاق.

كما أعرب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب عن تفاؤله بوقف إطلاق النار وقال بالعامية "الميزان طابش"، بينما نقلت CNN عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق مبدئيا على وقف إطلاق النار.

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