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أردوغان: الحلقة تضيق حول نتنياهو وعصابته

الإثنين 25 نوفمبر 2024 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: الحلقة تضيق حول نتنياهو وعصابته



أنقرة/سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسته في أنقرة أن "الحلقة تضيق حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعصابته".


وأضاف: "قطعنا العلاقات التجارية مع إسرائيل بشكل كامل، نوجه أقوى ردود الفعل ضد إسرائيل، وفعلنا أكثر بكثير مما هو معلن بالإعلام".


وتابع: "نتحدث عن القضية الفلسطينية، في كل المحافل الدولية، وفي كل المحافل الدولية نتحدث عن ازدواجية المعايير بالمجتمع الدولي ضدّ الفلسطينيين، ولن نستسلم لضغوط اللوبي الصهيوني في هذا الإطار".

وأكد أردوغان على أن: "المسؤولون الإسرائيليون سيحاكمون بالمحاكم الدولية، ونحن ندعم قرار محكمة العدل الدولية الشجاع بحق نتنياهو وغالانت".

وختم أردوغان قائلا: "على الدول الأعضاء أن تلتزم بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بخصوص اعتقالهم". 

وفي وقت سابق، أعرب أردوغان عن دعمه لمذكرتي اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، داعيا إلى تطبيقه فورا.

وأكد أردوغان "على مواصلة بلاده الجهود الرامية لوضع القدس تحت مظلة أمن دولية بما يتوافق مع خصوصيتها.. رغم كل الحملات ضدي شخصيا والضغوط من قبل اللوبي الصهيوني ومؤيدي إسرائيل إلا أننا لم نغير موقفنا أبدا".

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