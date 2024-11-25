"حزب الله" ينفذ 8 عمليات نوعية ضد إسرائيل حتى اللحظة

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.



وصدر عن "حزب الله" حتى اللحظة عدد من البيانات حول عملياته، جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

- عند الساعة 15:20 من اليوم الاثنين (بتوقيت لبنان): "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا بصاروخ موجه، غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

- عند الساعة 14:00 من اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بصلية صاروخية".

- "أثناء انسحاب قوات جيش العدو الإسرائيلي من بلدة البياضة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أمس الأحد، وبعد رصد مجموعة تحصنت في أحد المنازل عند الأطراف الجنوبية للبلدة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلامية بالأسلحة المباشرة، ما أدى إلى تدمير المنزل ووقوع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح".

- عند الساعة 12:35 من اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية تجمعا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، للمرة الثانية بصلية صاروخية".

- عند الساعة 12:30 من اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 11:30 من اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفم بصلية صاروخية".

- عند الساعة 10:20 من اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس - كفركلا، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 08:45 من اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية".