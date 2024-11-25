مباحثات فلسطينية قطرية بشأن وقف الحرب على غزة

غزة/سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الاثنين، سبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق بيان للشيخ.

وأضاف الشيخ: “تباحثنا بالأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة، وأكدنا على ضرورة استمرار التحرك المشترك على المستوى الثنائي والدولي والعربي لوقف الحرب في قطاع غزة ولبنان، واستمرار تدفق المساعدات”، دون تفاصيل.



ولم ترد تفاصيل عن اللقاء من مصدر رسمي قطري.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتجاهل إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.