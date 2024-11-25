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الصحة العالمية: الوضع في مستشفى كمال عدوان بغزة “مأساوي”

الإثنين 25 نوفمبر 2024 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: الوضع في مستشفى كمال عدوان بغزة “مأساوي”



غزة/سما/

وصف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الوضع الراهن في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، بـ”المأساوي”.


وأوضح غيبرسوس في منشور على منصة “إكس”، الاثنين، أن 14 شخصا أصيبوا خلال الـ 48 ساعة الماضية في مستشفى كمال عدوان نتيجة لهجوم مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.


وأوضح أن مدير المستشفى الطبيب حسام أبو صفية وبعض الأطباء من بين المصابين في الهجمات الإسرائيلية.


وأضاف: “هذا الوضع مأساوي للغاية، وما زال هناك الكثير من المصابين في المستشفى وغرف العناية المشددة”.


وتابع: “يجب وقف الهجمات على مستشفى كمال عدوان فوراً وتوفير ممر آمن للبعثة الإنسانية حتى يتم التمكّن من نشر الطواقم الطبية وتوفير الإمدادات للمرضى المتبقين”.


وأُصيب مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، مساء السبت، في استهداف من الطائرات المسيرة الإسرائيلية للمستشفى في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.


وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين (وكالات)

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