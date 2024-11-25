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CNN: نتنياهو وافق مبدئيا على وقف إطلاق النار مع لبنان.. بوصعب: الميزان "طابش"

الإثنين 25 نوفمبر 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
CNN: نتنياهو وافق مبدئيا على وقف إطلاق النار مع لبنان.. بوصعب: الميزان "طابش"



واشنطن/سما/

أعرب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب عن تفاؤله بوقف إطلاق النار وقال بالعامية "الميزان طابش"، بينما نقلت CNN عن مصدر مطلع أن نتنياهو وافق مبدئيا على وقف إطلاق النار.


وقال بو صعب في تصريحات: "هناك أمل ولكن لا يمكن الجزم بأي شيء مع نتنياهو وما قد يضغط عليه هو الميدان.. ةالعدو الإسرائيلي يصعد كلما اقترب من اتفاق جدي ليمارس ضغطا على الفريق الآخر، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي لا يتراجع أمام هذا الضغط خصوصا في ما يتعلق بالقرار 1701 وهو حريص على تطبيقه".


وأضاف: "مصرّون على موقفنا بشأن بقاء فرنسا في اللجنة ولم نسمع أي شيء له علاقة بحرّية التحرك الإسرائيلي في لبنان وما زلنا نتكلم فقط بالقرار 1701 بلا زيادة، ومع آلية للتطبيق".

وأردف: "الميزان طابش لصالح وقف النار وقد نصل قريبا بعد وقف إطلاق النار إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية".

وكشف نائب رئيس مجلس النواب اللبناني عن جلسة تشريعية ستعقد الخميس المقبل "مع حصر جدول الأعمال في إطار مواد قليلة جدا نظرا للوضع القائم".

وفي وقت سابق صرح مسؤولان إسرائيليان كبيران ومسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس" بأن إسرائيل ولبنان على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع بين تل أبيب و"حزب الله".

ويتضمن مشروع اتفاق وقف إطلاق النار فترة انتقالية مدتها 60 يوما ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في مناطق قريبة من الحدود وينقل "حزب الله" أسلحته الثقيلة شمال نهر الليطاني، ويتضمن مشروع الاتفاق لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".

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