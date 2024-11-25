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الجيش الإسرائيلي يزعم تصفية مسؤولين في "حماس" شاركا في هجوم الـ7 من أكتوبر

الإثنين 25 نوفمبر 2024 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يزعم تصفية مسؤولين في "حماس" شاركا في هجوم الـ7 من أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تصفية مسؤول في كتيبة جباليا التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، وهو أحد المشرفين عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل يوم الـ7 من أكتوبر.


وجاء في بيان الجيش: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة جوية تم فيها القضاء على أحمد عبد الحليم أبو حسين، المسؤول عن إطلاق الصواريخ في كتيبة جباليا الغربية التابعة لحماس".

وأضاف البيان: "كان أبو حسين مسؤولا عن العديد من الهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون ضد الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي العاملين في قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أنه تمت تصفية عدد من الأفراد المسؤولين عن ضربة الـ7 من أكتوبر بمن فيهم  محمد عبد الرحمن محمد زكوت، الذي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وشارك في العملية الي أطلقتها حركة "حماس".


أما في جبهة لبنان، فقال البيان أنه "خلال النشاط العملياتي للجيش في جنوب لبنان فقد عثرت القوا الإسرائيلية على كميات كبيرة من الأسلحة وقامت بتفكيك العديد من منصات الإطلاق المسلحة والجاهزة للإطلاق والتي كانت موجهة مباشرة نحو المجتمعات الإسرائيلية في منطقة الجليل".

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية لبيروت وحدد مواقع على الخرائط والمباني المجاورة لها في حارة حريك، وطالبهم بإخلائها قبل قصفها.

#الجيش الإسرائيلي

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