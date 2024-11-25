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سفارة إيران في أبوظبي تفند مزاعم ضلوع طهران في مقتل الحاخام كوغان في الإمارات

الإثنين 25 نوفمبر 2024 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة إيران في أبوظبي تفند مزاعم ضلوع طهران في مقتل الحاخام كوغان في الإمارات



طهران/سما/

فندت السفارة الإيرانية في دولة الإمارات بشكل قاطع مزاعم تورط إيران في مقتل الحاخام الإسرائيلي زفي كوغان مبعوث حركة حاباد اليهودية والذي يحمل الجنسية المولدوفية أيضا.

سفارة إيران في أبوظبي تفند مزاعم ضلوع طهران في مقتل الحاخام كوغان في الإمارات
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم العثور على جثة كوغان في مدينة العين الإماراتية، التي تبعد حوالي ساعة ونصف بالسيارة عن دبي.


وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر التحقيقات تؤكد وجود آثار عنف على الجثة، ودلائل على حدوث عراك خلف بعض الدماء في السيارة، ويشتبه في أنه قُتل على يد 3 أشخاص من أوزبكستان. وزعمت تقارير إسرائيلية أن إيران حرضتهم على ذلك، وهو ما نفته السفارة الإيرانية في الإمارات.

وفتح جهاز الاستخبارات "الموساد" تحقيقا "مكثفا" في الحادثة، وفي هوية المشتبه بهم.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجهات الاستخباراتية والأمنية في الإمارات عثرت على جثة الحاخام المفقود تسفي كوغان، واعتبر الحادث "إرهابا إجراميا معاديا للسامية".

يشار إلى أن كوغان خدم في الجيش الإسرائيلي كمقاتل في لواء "جفعاتي"، وهو أحد مساعدي الحاخام ليفي دوخمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في الإمارات.

وشوهد كوغان آخر مرة في دبي ظهر يوم الخميس الماضي، ولم يحضر الاجتماعات المقررة التي كان يعقدها خلال النهار، حيث تم إبلاغ السلطات وجرى التحقق من الحادث.

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