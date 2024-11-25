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عاموس هوكستين يهدد المسؤولين الإسرائيليين بترك الوساطة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا

الإثنين 25 نوفمبر 2024 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاموس هوكستين يهدد المسؤولين الإسرائيليين بترك الوساطة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا



القدس المحتلة/سما/

كرت قناة 13 العبرية نقلا عن مصادر، أن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن الوسيط عاموس هوكستين هدد المسؤولين الإسرائيليين بترك الوساطة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام.


ونقلت القناة عن مصادرها الآتي: "هوكستين مرر تهديده إلى المسؤولين الإسرائيليين مباشرة وعبر السفير في واشنطن، هوكستين حدد موعدا نهائيا لكبار المسؤولين في إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق".


وقال هوكستين: "إذا لم تكن هناك اتفاقات في غضون أيام، فسوف أنسحب من المحادثات".

ونقل هوكستين هذه الرسالة إلى إسرائيل من خلال السفير الأمريكي مايك هرتسوغ،

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لقناة 13 إن "الاتصالات بين الطرفين واجهت صعوبات".

ومع ذلك، قال مكتب نتنياهو للقناة 13 الإخبارية إنه تم استلام الرسالة، ولكن لم يتضح ما إذا كان هذا موقفا أمريكيا رسميا أو ضغطا على إسرائيل ولبنان.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن إسرائيل لا يمكن أن تأخذ بالتفاوض ما لم تستطع أخذه في الميدان، معتبرا أن نجاح المفاوضات مرتبط بالرد الإسرائيلي وجدية حكومة نتنياهو.

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