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الإمارات تكشف هوية المتورطين بقتل الحاخام الإسرائيلي: 3 من اوزبكستان..

الإثنين 25 نوفمبر 2024 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تكشف هوية المتورطين بقتل الحاخام الإسرائيلي: 3 من اوزبكستان..



القدس المحتلة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية هوية الأفراد الثلاثة الذين أقدموا على قتل الحاخام الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية المولدوفية، تسفي كوغان، وأشارت إلى أنها بدأت بإجراءات التحقيقات الأولية معهم.

وكشفت الداخلية أن الجناة الثلاثة هم من الجنسية الأوزبكية وذكرت أسماءهم وأعمارهم كما يلي: "أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبدالرحيم (28) عاما، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاما"، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، الاثنين.

وأكدت الداخلية "حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة".

وأشادت الوزارة بـ"يقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة إجراءاتها التي كفلت الكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقبض عليهم في مدة وجيزة، وكفاءتها في التعامل مع المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مجتمع دولة الإمارات".

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قالت إنها ألقت القبض على الجناة الثلاثة وفقا لبيان صدر، مساء الأحد.

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