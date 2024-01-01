"لاريجاني" : الرد الإيراني على إسرائيل قادم ويُجهز بسرية وسيغير كل الحسابات الإسرائيلية ويحقق الردع الكامل

طهران/ وكالات/

أعلن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، أن طهران تخطط لما وصفه بـ”رد جاد” على الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا الرد “سيغير كل الحسابات الإسرائيلية ويحقق الردع الكامل”.

وأوضح أن السلطات الإيرانية تعمل بدقة على تجهيز الرد، داعيا إلى التريث حتى تتخذ السلطات العسكرية القرار المناسب بشأن “طرق الرد”، مشيرا إلى أن القضية تتطلب السرية حفاظا على الأمن القومي.

وفي سياق منفصل، تطرق لاريجاني إلى احتمال إعادة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سياسة الضغوط القصوى على إيران

وأشار إلى أن “هذه العقوبات فُرضت سابقًا ولا تشكل جديدًا”، لكنه أكد أن “أفضل طريق للجميع هو التفاوض”.

واعتبر، أن طريق التفاوض سيحقق مصالح إيران والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة.

وشدد لاريجاني، على ضرورة أن يتفاوض الغرب مع إيران بشروطها، مضيفا: “إذا لم يأتوا إلى طاولة المفاوضات، فلن يحدث شيء مهم”.

ولفت إلى أن “العقوبات الأمريكية تماثل عقوبات الأمم المتحدة بسبب نفوذ واشنطن”، مضيفا أن إيران مستعدة لتخفيف خطواتها النووية إذا رفع الغرب العقوبات.