الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 12 مقرا لـ"حزب الله" اللبناني فجر اليوم

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه شن سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت 12 مقر قيادة لـ"حزب الله" اللبناني.

وأضاف الجيش في بيان اليوم الاثنين أن الغارات استهدفت مقرات لركن الاستخبارات في حزب الله ووحدة الصواريخ البحرية فيه والوحدة 4400 المسؤولة عن نقل الوسائل القتالية من إيران مرورا بسوريا إلى لبنان.

واعتبر أن هذه الغارات "حلقة مهمة في عمليات الجيش الدفاع قدرات حزب الله لتنفيذ مخططات مختلفة ضد دولة إسرائي".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، قالت وسائل إعلام عبرية إن حزب الله نجح في شن هجمات غير مسبوقة قدّرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي بـ340 صاروخا أُطلق من لبنان باتجاه إسرائيل، ما دفع 4 ملايين إسرائيلي إلى الاحتماء بالملاجئ.