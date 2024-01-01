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طقس فلسطين : الحرارة أدنى من معدلها العام وأمطار متفرقة

الإثنين 25 نوفمبر 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : الحرارة أدنى من معدلها العام وأمطار متفرقة



رام الله / سما/

 ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 10 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج .
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، خاصة فوق المناطق الجبلية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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