416 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤١٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٥ شهيدا و ٩٠ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٢١١ شهيدا و ١٠٤٥٦٧ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وداهمت مياه البحر خيام النازحين غرب خان يونس حيث يقيم الاف الفلسطينيين على شاطئ البحر مباشرة.

وهرب الناس إلى الشارع بعد ان تبللت الأغطية والفراش نتيجة دخول المياه للخيام مع استمرار تساقط الأمطار.

وسط قطاع غزة

واستمرت الغارات الاسرائيلية على وسط قطاع غزة بمخيماته الأربعة.

وأغارت طائرات إسرائيلية على منزل يعود لعائلة مزهر قرب دوار ابو صرار غرب مخيم النصيرات ما أسفر عن عدة اصابات.

وكان مواطنان استشهدا في قصف جوي على منزل غرب المخيم في ساعات المساء.

وجددت المدفعية قصفها لشمال المخيم إضافة إلى شمال مخيم البريج.

غزة والشمال

وواصل جيش الاحتلال استهداف الطواقم الطبية بمشفى كمال والقت طائرات الكود كابتر عدة قنابل نحو المشفى للمرة الثامنة خلال ٢٤ ساعة.

وقصفت المدفعية محيط مبنى الجمعية الإسلامية القديم أول شارع الشيماء في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

وواصل جيش الاحتلال نسف منازل المواطنين وسط مخيم جباليا و في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

واصيب عدد من المواطنين بقصف جوي على منزل لعائلة الجرو بحي الشجاعية شرق غزة.

جنوب قطاع غزة

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية جديدة شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة فيما واصلت مواقعه العسكرية على محور فيلادلفيا إطلاق النار على مواصي رفح.

وانتشل المسعفون جثمان شهيد من منطقة خربة العدس شمال المدينة.

وفي خان يونس اصيب عدد من المواطنين اثر قصف مدفعي على منطقة الزنة شرق المدينة.