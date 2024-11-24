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حزب الله: بيروت يقابلها تل أبيب

الأحد 24 نوفمبر 2024 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: بيروت يقابلها تل أبيب



بيروت/سما/

نشر حزب الله اللبناني مساء اليوم الأحد، تحذير أمينه العام نعيم قاسم لإسرائيل، حول أن قصف بيروت سيقابله قصف تل أبيب، وذلك تزامنا مع هجوم صاروخي غير مسبوق نفذه حزب الله على إسرائيل.


ونشر الإعلام الحربي في حزب الله صورة، تظهر آثار الدمار جراء سقوط صواريخ على طريق سريع في إسرائيل، وعليه إشارات تدل على الطريق إلى مناطق إسرائيلية بينها تل أبيب، بالإضافة إلى إشارة عليها تحذير من سقوط صواريخ.
وكتب الإعلام الحربي على الصورة: "بيروت يقابلها تل أبيب".

وجاء ذلك تزامنا مع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب، ورصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أطلقت من لبنان نحو الوسط.

وتعرضت إسرائيل، ظهر اليوم لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا. 

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق، عن توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون شرق تل أبيب إثر إطلاق صواريخ من لبنان، حيث جرى سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق 10 صواريخ باتجاه تل أبيب الكبرى.

وقال "حزب الله" إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

- "وردا على استهداف العاصمة بيروت والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين، وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، بعمليّة مركّبة، عند الساعة 06:30 من اليوم الأحد (بتوقيت لبنان)، هدفا عسكريا في مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية، وسرب من المسيّرات الانقضاضية، وحققت العملية أهدافها".

- "في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 13:00 من اليوم الأحد، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية".

وفي إطار الحديث عن معادلة بيروت مقابل تل أبيب، جدير بالذكر أن أمين عام "حزب الله" الجديد نعيم قاسم توعد في كلمة له يوم الأربعاء الماضي، إسرائيل بالرد على استهداف العاصمة بيروت.

وقال قاسم: "لا يمكن أن نترك العاصمة تحت ضربات العدو الإسرائيلي إلا ويجب أن يدفع الثمن والثمن هو وسط تل أبيب، وآمل ان يفهم العدو أن الأمور ليست متروكة".
وبعد أن اغتال الجيش الإسرائيلي مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف بغارة استهدفت منطقة رأس النبع في العاصمة بيروت، يوم الأحد الماضي، أعلن "حزب الله"، مساء يوم الاثنين، استهداف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل بصلية صاروخية من طراز "فاتح 110".


وفجر أمس السبت، استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى في منطقة البسطة الفوقا وسط بيروت، ما أدى إلى "استشهاد تسعة وعشرين شخصا وإصابة ستة وستين آخرين بجروح"، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

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