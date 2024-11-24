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"الأونروا": إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان

الأحد 24 نوفمبر 2024 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان



غزة/سما/

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن ما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله عبر المعابر، من الدقيق والمواد الغذائية، لا يلبي 6% من حاجة السكان، الأمر الذي تسبب بأزمة حادة، خاصة في الحصول على الخبز، وهو ما أدى إلى إغلاق معظم المخابز جنوب قطاع غزة.

وأوضحت "الأونروا" أن أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة، يحاصرهم الجوع والعطش والمرض والخوف، وأن الحصول على وجبات الطعام أصبح مهمة مستحيلة للأسر في القطاع.

وأشارت إلى أن أوضاع النازحين في خيام النزوح ومراكز الإيواء مأساوية، في ظل الجوع والبرد، وعدم قدرة المنظمات الدولية على تلبية حاجات النازحين، إثر شح الطعام والغذاء، مطالبة بفتح كامل للمعابر، وإدخال ما يحتاجه السكان للحد من المجاعة التي فاقمت حالات سوء التغذية والأمراض المتعددة.

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