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شعبان: الاحتلال استولى على 52 ألف دونم من أراضي الضفة منذ السابع من تشرين الأول 2023

الأحد 24 نوفمبر 2024 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعبان: الاحتلال استولى على 52 ألف دونم من أراضي الضفة منذ السابع من تشرين الأول 2023



جنين/سما/

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على ما يزيد عن 52 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، في إطار مخططات التوسع الاستعماري وتهجير المواطنين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة جنين، اليوم الأحد، ولقائه المحافظ كمال أبو الرب في مقر المحافظة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات المحلية.

وأشاد المحافظ أبو الرب بجهود هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على الأصعدة كافة، سواء القانونية أو الشعبية، لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ودعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها.

واستعرض أوضاع القرى التي تعاني من تصاعد اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال، التي تستهدف المزارعين وممتلكاتهم.

من جانبه، أشار الوزير شعبان إلى استمرار عمليات الهدم والتهجير القسري، خاصة في التجمعات السكانية البدوية، وتوسيع نطاق الحواجز العسكرية وإقامة بوابات حديدية في مختلف المناطق. و

وأكد التزام الهيئة بدعم المواطنين والمزارعين، بما في ذلك المساعدة في موسم قطف الزيتون وتعزيز وجودهم في المناطق المحاذية للمستعمرات.

وفي إطار زيارته للمحافظة، تفقد الوزير شعبانـ يرافقه المحافظ أبو الرب، قرية جلبون شرق جنين، والتقى مع عدد من المواطنين فيها واطلع على معاناتهم اليومية جراء الاعتداءات الإسرائيلية، المتمثلة بتحويل بعض المنازل لثكنات عسكرية إضافة لابتلاع المستعمرات أراضيها، كما اجتمع مع عائلات المتضررين من عمليات هدم المنازل والبيوت الزراعية، مؤكدا أن الهيئة ستقدم كل ما يمكن للتخفيف من معاناتهم.

وشدد على أهمية تعزيز صمود المواطنين في مواجهة محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض، مؤكداً أن العمل الجماعي والتكاتف الوطني يشكلان الأساس لمواجهة هذه التحديات.

 

#مؤيد شعبان

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