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استشهاد 84 شخصا في هجمات إسرائيلية على لبنان أمس

الأحد 24 نوفمبر 2024 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيروت/سما/

 قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد إن 84 شخصا استشهدوا في هجمات إسرائيلية على لبنان أمس السبت، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 3754 فضلا عن إصابة 15626 منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

 في السياق، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة في وسط بيروت السبت إلى 29 شهيدا على الأقل، موضحة أن أعمال إزالة الأنقاض مستمرة.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة جديدة محدثة وغير نهائية إلى استشهاد تسعة وعشرين شخصا وإصابة سبعة وستين آخرين بجروح”، مضيفة “لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة”.

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