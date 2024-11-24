  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: وقف العدوان وإنهاء معاناة شعبنا أولوية قصوى

الأحد 24 نوفمبر 2024 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: وقف العدوان وإنهاء معاناة شعبنا أولوية قصوى



غزة/سما/

أعلنت حركة حماس، مساء الأحد، أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل أولوية قصوى، لكنها لن تقبل بأية تفاهمات لا تؤدي إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين بالقطاع وضمان عودتهم إلى بيوتهم، وإعادة الإعمار.

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، في مؤتمر صحافي: “وقف العدوان وإنهاؤه يمثل لنا الأولوية القصوى، ولن نقبل بأية تفاهمات لا تؤدي إلى إنهاء معاناة أبناء شعبنا، وضمان إعادتهم إلى بيوتهم، وإعادة الإعمار الكامل لكل مرافق الحياة”.

وأضاف: “لليوم 415 يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة، في أبشع حرب عدوانية، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا”.

وتابع: “الإبادة لم تكن لتستمر فصولها الوحشية لولا الدعم الغربي وخاصة الأمريكي، بالمال والسلاح، والدعم السياسي والإعلامي، وتبرير جرائم الاحتلال والتغطية عليها، وتعطيل أي دور لمجلس الأمن لوقف حرب الإبادة، ويتزامن هذا مع الموقف العربي والإسلامي الرسمي الذي يتصف بالضعف أو الخذلان”.

وأكمل: “نجري أوسع حملة مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الصديقة، من أجل الدفع بالإغاثة العاجلة لشعبنا، والتخفيف من حدة معاناته مع دخول فصل الشتاء، ونعمل بشكل حثيث لحشد كل الجهود المؤسساتية الشعبية والرسمية لتحقيق ذلك”.

ولفت إلى أن “الاحتلال يتوهم أنه عبر ارتكابه المزيد من المجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري قادر على تحقيق أهدافه العدوانية على أرض قطاع غزة، فهذه الأرض كانت وستبقى فلسطينية عصية على الاحتلال ومخططاته”.

#حماس #غزة

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن - القاهرة: تبادل مقترحات بخصوص غزة وترامب في تفاصيل الصفقة..

اسرائيل: رجال (حزب الله) كبّدوا الجيش خسائر جسيمة بالتوغّل البريّ والمعارك من مسافة صفر..

العثور على جثة الحاخام "تسفي كوغان" في الامارات ..

ما الذي كشفته التحقيقات في سيارة الحاخام الإسرائيلي المقتول في الإمارات؟

ما سر استدعاء الرئيس السيسي لقصة السيدة فاطمة مع النبي عن “الكرب”؟

نتنياهو لسكان غزة: عليكم الاختيار بين الحياة والموت والدمار

اكثر من 10 اصابات .. حزب اله يقصف تل أبيب واسدود بعشرات الصواريخ والمسيرات..

الأخبار الرئيسية

67435fa1423604033b7447a2

هل تواجه "إسرائيل" أزمة داخلية وسط حرب طويلة؟

photo_2024-11-24_18-57-35

الإمارات تعلن إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان

photo_2024-11-24_19-28-05

"أوبزيرفر": يجب تسليم نتنياهو وغالانت للجنائية الدولية إذا دخلا بريطانيا

"القسام" تشتبك مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح..

20241124065718reup-2024-11-24t065531z_2023989598_rc2s7baspylt_rtrmadp_3_israel-palestinians-netanyahu.h-e1732434659614-730x438

معلّق إسرائيلي لنتنياهو: لستَ درايفوس.. أنت متهم بإسقاطنا في الحضيض.. وفي “بئر لاهاي” العميقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية