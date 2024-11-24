"القسام" تشتبك مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح..

غزة/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء السبت، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوت الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام في بيان عبر قناة "تيلغرام"، أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة صفر، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح.

وأشارت الكتائب إلى أنها استهدفت آلية عسكرية بقذيفة "الياسين 105" شمال برج عوض في مدينة رفح، إلى جانب استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد في شارع الجامعة بحي الجنينة.

واستهدفت "القسام" أيضا جرافة إسرائيلية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، شمال برج عوض بمدينة رفح.

ونفذت كتائب القسام أمس عملية مركبة في المنطقة ذاتها، ضد جنود وآليات الاحتلال، وقالت إن "مقاتليها رصدوا عددا من جنود الاحتلال في المكان، وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية الغول القسامية، وأعلنوا مقتل جنديين بشكل مؤكد".

وتابعت: "فور وصول دبابة مركفاه صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة الياسين 105 واشتعلت النيران فيها، بعدها رصد مجاهدونا تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة الياسين 105 ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وفي سياق متصل، أفادت كتائب القسام بأنها تمكنت من دك مقر قيادة وسيطرة قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وذكرت "القسام" أنها بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، استهدفت موقع قيادة وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم" بصواريخ "107".

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تنفيذ عملياتها ضد جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية في محاور التوغل المختلفة بالقطاع، رغم مرور أكثر من عام على حرب الإبادة الإسرائيلية.

ونوهت "القسام" أمس، إلى أنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية بعدد من صواريخ "رجوم" قصيرة المدى، بينما أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من جنوب قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

واستهدفت كتائب القسام تفاصيل استهداف منزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية قرب مفترق الصفطاوي، غرب مدينة جباليا شمال قطاع غزة.