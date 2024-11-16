  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني بغزة: أضرار جسيمة بخيام النازحين بسبب الأمطار (صور)

الأحد 24 نوفمبر 2024 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة: أضرار جسيمة بخيام النازحين بسبب الأمطار (صور)



غزة/سما/

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، تعرض خيام النازحين الفلسطينيين لأضرار جسيمة والغرق بمياه الأمطار، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم الإنسانية.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، في بيان: “تسببت الأمطار التي تساقطت صباح اليوم في إلحاق أضرار جسيمة بالخيام التي تأوي آلاف النازحين، حيث تدفقت المياه بداخلها، ما أدى إلى تلف الأمتعة والأفرشة”.

وأوضح بصل أن “الأضرار تركزت في عدة مواقع، أبرزها مخيم إيواء ملعب اليرموك، متنزه بلدية غزة، مخيم الشاطئ، بالإضافة إلى بعض المدارس، ومناطق أخرى في وسط وجنوب القطاع”.

وأضاف متسائلا: “كيف سيكون الوضع إذا استمرت الأمطار بغزارة، في حين أن خيام النازحين بالكاد صمدت أمام الأمطار الخفيفة؟ الوضع الراهن ينذر بكارثة إنسانية حقيقية إذا لم يتم التدخل العاجل”.

ودعا بصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل السريع لإنقاذ النازحين، مطالبا بتوفير خيام بديلة أو كرفانات إيواء لمساعدتهم من أضرار موسم الشتاء.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.

(الأناضول)

 

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف "مفاجأة".. هذا ما يعتقده ترامب بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة

أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على مقتل أسيرة في غزة

هكذا تحوّل صاروخ إسرائيلي إلى "ألماس" بيد حزب الله..

واشنطن - القاهرة: تبادل مقترحات بخصوص غزة وترامب في تفاصيل الصفقة..

تفاعل واسع مع "مليونية الخبز".. ومجاعة تضرب قطاع غزة (شاهد)

اسرائيل: رجال (حزب الله) كبّدوا الجيش خسائر جسيمة بالتوغّل البريّ والمعارك من مسافة صفر..

العثور على جثة الحاخام "تسفي كوغان" في الامارات ..

الأخبار الرئيسية

"القسام" تشتبك مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح..

20241124065718reup-2024-11-24t065531z_2023989598_rc2s7baspylt_rtrmadp_3_israel-palestinians-netanyahu.h-e1732434659614-730x438

معلّق إسرائيلي لنتنياهو: لستَ درايفوس.. أنت متهم بإسقاطنا في الحضيض.. وفي “بئر لاهاي” العميقة

نتنياهو لسكان غزة: عليكم الاختيار بين الحياة والموت والدمار

6742d9f64236040973235eeb

ما الذي كشفته التحقيقات في سيارة الحاخام الإسرائيلي المقتول في الإمارات؟

اكثر من 10 اصابات .. حزب اله يقصف تل أبيب واسدود بعشرات الصواريخ والمسيرات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية