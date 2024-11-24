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نتنياهو لسكان غزة: عليكم الاختيار بين الحياة والموت والدمار

الأحد 24 نوفمبر 2024 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لسكان غزة: عليكم الاختيار بين الحياة والموت والدمار



القدس المحتلة/سما/

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة لسكان قطاع غزة مجددا عرضه المادي لمن يكشف معلومات عن أماكن الرهائن في غزة، والمساعدة في تحريرهم.


وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الاسبوعية: "بالأمس، أصدرت منظمة حماس الإرهابية وثائق يُزعم أنها تظهر جثة إحدى الرهائن لدينا. نحن نتحقق من المعلومات التي لا يمكن التحقق منها في هذه المرحلة. نحن على تواصل مع العائلة وتم إصدار بيان مناسب لجميع العائلات. قلوبنا معهم".

وأضاف "نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات بالطبع.. ونحن نعمل باستمرار لتحقيق هذا الهدف المقدس، بما في ذلك بالأمس واليوم. نحن نحاول استنفاد كل فرصة، وكل صدع، وكل فرصة، ولن أخوض في التفاصيل".

وتابع قائلا: "لقد قلت الأسبوع الماضي أثناء زيارتي لقواتنا في غزة، وأكرر اليوم: من يجرؤ على المساس بحياة رهائننا سيدفع الثمن..وقلت أيضا وأكرر: من يخرج رهينة حيا من غزة سيحصل على 5 ملايين دولار، سيتم أيضا تعويض الآخرين الذين يقدمون معلومات قيمة".

وتوجه لسكان غزة في كلمته "أناشد سكان غزة: إما أن تختاروا الحياة وتضمنوا مستقبلكم ومستقبل عائلاتكم، أو أن تتمسكوا بالموت والدمار. الخيار لك. اختر الحياة".

كما دان نتنياهو اختطاف وقتل مواطن إسرائيلي تسفي كوغان في الإمارات قائلا، "مواطن إسرائيلي ومبعوث حاباد هو هجوم إرهابي معاد للسامية مقيت".

وتابع قائلا: "إنني أقدر بشدة تعاون دولة الإمارات العربية المتحدة في التحقيق في جريمة القتل. وسنعمل على تعزيز الروابط بيننا في مواجهة محاولات محور الشر للإضرار بعلاقة السلام بيننا. وسنعززها وسنعمل على توسيع الاستقرار الإقليمي".

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