الشرطة الإسرائيلية تحذر من انهيار مبنى في حيفا أصيب بصاروخ أطلقه "حزب الله"

القدس المحتلة/سما/

حذرت الشرطة الإسرائيلية من خطر انهيار مبنى في حيفا أصيب قبل ساعات بصاروخ أطلقه "حزب الله" اللبناني.



وأشارت الشرطة الإسرائيلية عبر منصة "إكس" إلى أن قائد منطقة الكرمل في شرطة لواء الساحل يتواجد مع رئيس بلدية حيفا وممثلين عن سلطة الإطفاء والإنقاذ في موقع سقوط الصاروخ.

وأكدت أنه يتم حاليا تقييم الوضع بسبب خطر انهيار المبنى المتضرر، والعمل على إخلاء السكان لضمان سلامتهم.

وقالت الشرطة إن الأماكن التي شهدت سقوط صواريخ هي نهاريا وحيفا والكريوت، حيث تسبب ذلك بأضرار وإصابات في صفوف المواطنين.

ففي نهاريا هناك إصابة مباشرة لمبنى سكني تسببت بأضرار دون وقوع إصابات، وفي حيفا إصابة مباشرة لمبنى سكني أيضا، حيث تم إخلاء السكان مع تسجيل إصابات طفيفة بسبب الهلع والشظايا.

أما الكريوت فقد تم رصد شظايا من اعتراض صواريخ، مع أضرار طفيفة للممتلكات.



وفي بيان منفصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تفعيل صفارات إنذار وسماع دوي انفجارات في منطقة كريات شمونة، حيث تجري عمليات تفتيش.

وقالت إنه وفق التقارير الأولية، أُصيب مواطن بجروح بين متوسطة وخطيرة، مع أضرار بالممتلكات في المكان، فيما يتم التنسيق مع الجهات الأمنية للتعامل مع أي سيناريو لحماية أمن وسلامة المواطنين.

وفي وقت سابق، تعرضت "إسرائيل" لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون شرق تل أبيب إثر إطلاق صواريخ من لبنان، حيث جرى سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق 10 صواريخ باتجاه تل أبيب الكبرى.