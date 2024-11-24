ميقاتي متضامنا مع ميلوني: آمل ألا يؤثر الاعتداء على "اليونيفيل" في دعمكم للبنان

بيروت/سما/

عبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن تضامنه مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني بعد الاعتداء الذي تعرضت له قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان وأدى لإصابة 4 جنود إيطاليين.



وقال ميقاتي خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع ميلوني:" أود أن أعرب عن تضامني العميق مع إيطاليا، وآمل الشفاء العاجل للجنود المصابين. إن ما حدث أمر غير مقبول ومع ذلك، فنحن ملتزمون استكمال التحقيقات وسنطلعك على النتائج فور انتهائها".

وأضاف: "إن الحكومة اللبنانية تدين هذا الحادث بشدة وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل"، معربا عن أمله ألا "يؤثر هذا الحدث المؤسف على تصميمكم على دعم لبنان أو على دوركم الحيوي في مساعدتنا على تحقيق وقف إطلاق النار".

ويوم الجمعة، أعلنت قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان "اليونيفيل" عن إصابة 4 جنود إيطاليين من قوات حفظ السلام بعد أن استهدف صاروخان أحد مقراتها في بلدة شمع بجنوب لبنان.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض قوة فرنسية تعمل ضمن قوات اليونيفيل لإطلاق نار دون وقوع إصابات، بحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، التي لم تحدد المسؤول عن الحادثة.

ومنذ أن شرعت إسرائيل في حملتها البرية داخل لبنان في مواجهة "حزب الله" أواخر سبتمبر الماضي، تعرضت "اليونيفيل" لاعتداءات متكررة، بما في ذلك حوادث إطلاق النار وتدمير أبراج للمراقبة.