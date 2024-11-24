  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ميقاتي متضامنا مع ميلوني: آمل ألا يؤثر الاعتداء على "اليونيفيل" في دعمكم للبنان

الأحد 24 نوفمبر 2024 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميقاتي متضامنا مع ميلوني: آمل ألا يؤثر الاعتداء على "اليونيفيل" في دعمكم للبنان



بيروت/سما/

عبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن تضامنه مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني بعد الاعتداء الذي تعرضت له قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان وأدى لإصابة 4 جنود إيطاليين.


وقال ميقاتي خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع ميلوني:" أود أن أعرب عن تضامني العميق مع إيطاليا، وآمل الشفاء العاجل للجنود المصابين. إن ما حدث أمر غير مقبول ومع ذلك، فنحن ملتزمون استكمال التحقيقات وسنطلعك على النتائج فور انتهائها".

وأضاف: "إن الحكومة اللبنانية تدين هذا الحادث بشدة وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل"، معربا عن أمله ألا "يؤثر هذا الحدث المؤسف على تصميمكم على دعم لبنان أو على دوركم الحيوي في مساعدتنا على تحقيق وقف إطلاق النار".

ويوم الجمعة، أعلنت قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان "اليونيفيل" عن إصابة 4 جنود إيطاليين من قوات حفظ السلام بعد أن استهدف صاروخان أحد مقراتها في بلدة شمع بجنوب لبنان.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض قوة فرنسية تعمل ضمن قوات اليونيفيل لإطلاق نار دون وقوع إصابات، بحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، التي لم تحدد المسؤول عن الحادثة.

ومنذ أن شرعت إسرائيل في حملتها البرية داخل لبنان في مواجهة "حزب الله" أواخر سبتمبر الماضي، تعرضت "اليونيفيل" لاعتداءات متكررة، بما في ذلك حوادث إطلاق النار وتدمير أبراج للمراقبة.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف "مفاجأة".. هذا ما يعتقده ترامب بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة

أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على مقتل أسيرة في غزة

هكذا تحوّل صاروخ إسرائيلي إلى "ألماس" بيد حزب الله..

واشنطن - القاهرة: تبادل مقترحات بخصوص غزة وترامب في تفاصيل الصفقة..

تفاعل واسع مع "مليونية الخبز".. ومجاعة تضرب قطاع غزة (شاهد)

اسرائيل: رجال (حزب الله) كبّدوا الجيش خسائر جسيمة بالتوغّل البريّ والمعارك من مسافة صفر..

العثور على جثة الحاخام "تسفي كوغان" في الامارات ..

الأخبار الرئيسية

"القسام" تشتبك مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح..

20241124065718reup-2024-11-24t065531z_2023989598_rc2s7baspylt_rtrmadp_3_israel-palestinians-netanyahu.h-e1732434659614-730x438

معلّق إسرائيلي لنتنياهو: لستَ درايفوس.. أنت متهم بإسقاطنا في الحضيض.. وفي “بئر لاهاي” العميقة

15ipj-15-730x438 (1)

الدفاع المدني بغزة: أضرار جسيمة بخيام النازحين بسبب الأمطار (صور)

نتنياهو لسكان غزة: عليكم الاختيار بين الحياة والموت والدمار

6742d9f64236040973235eeb

ما الذي كشفته التحقيقات في سيارة الحاخام الإسرائيلي المقتول في الإمارات؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية