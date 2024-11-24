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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع

الأحد 24 نوفمبر 2024 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ415 على القطاع إلى 44.211 شهيدا، و104.567 مصابا.


وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 35 شهيدا و94 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة بشكل مكثف مستهدفا المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70 بالمئة من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

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