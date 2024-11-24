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الصفدي: حادث الاعتداء على رجال الأمن العام في الرابية عمل إرهابي جبان

الأحد 24 نوفمبر 2024 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: حادث الاعتداء على رجال الأمن العام في الرابية عمل إرهابي جبان



عمان/سما/

قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن أمن المملكة واستقرارها فوق كل اعتبار، مؤكدا أن حادث الاعتداء على رجال الأمن العام في عمّان عمل إرهابي جبان.


وأضاف الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأحد: "ليضرب نشامى جيشنا وأجهزتنا بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الأردن، مشيرا إلى أن إحباط نشامى الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية اليوم محاولة تسلل جديدة لأراضي المملكة، يدفعنا لمزيد من التماسك في جبهة داخلية أكثر صلابة ومتانة بمواجهة ما يحاك لهذا الوطن من محاولات استهداف مستمرة".

وتابع: "نؤكد في مجلس النواب وقوفنا خلف القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى، وخلف كل جهد وعمل بطولي يقوم به نشامى الجيش والأجهزة الأمنية في الذود عن الوطن".

وختم الصفدي: "نقول لكل من يقف وراء قوى التطرف والإرهاب الغادرة الآثمة إن الأردن كان وسيبقى عصيا على أطماعكم ولن تنالوا من الأرض الأردن إلا الهوادة والصلابة، وسيبقى الأردن على عهده مع أمته في خندق الدفاع عنها وعن قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولن تثنيه أي أعمال جبانة عن تمسكه بمبادئه وقيمه ورسالته النبيلة".

وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، فجر اليوم الأحد، أنها تعاملت مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه دورية أمنية عاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.

وقالت إن شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

واشارت إلى أنه جرى مطاردته ومحاصرته، فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني.

وأشارت مديرية الأمن العام إلى أنه أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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