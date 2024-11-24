تحذير للإسرائيليين من السفر إلى الإمارات بعد مقتل الحاخام كوغان

القدس المحتلة/سما/

أصدر مقر الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا للإسرائيليين من المستوى الـ3 يشمل الإمارات من "تهديد متوسط"، وأهاب بالإسرائيليين تجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات بعد مقتل الحاخام كوغان.



ونشر مقر الأمن القومي (NSH) تحديثا للمبادئ التوجيهية وأوصى بتجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب مقتل الحاخام تسفي كوغان في 21 نوفمبر الجاري.



وجاء في بيان الأمن القومي ونقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "عناصر إرهابية قتلت مواطنا إسرائيليًا في الإمارات العربية المتحدة وهناك قلق من أنه لا يزال هناك تهديد على الأرض ضد الإسرائيليين واليهود في المنطقة".

إلى ذلك، أثار مقتل الحاخام الإسرائيلي كوغان في الإمارات ردود أفعال كبار الشخصيات والقيادة الإسرائيلية وأصدروا تباعا بيانات إداناتة ركزت على ما وصفوه بـ"معاداة الشعب اليهودي" و"معاداة السامية" مؤكدين أن إسرائيل لن تسكت عن هذه الجريمة.

هرتسوغ: "أشعر بالصدمة والألم وهذه جريمة إرهابية

وقال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ: "أشعر بالصدمة والألم لمقتل مبعوث حباد في الإمارات، إن هذه الجريمة الإرهابية المعادية للسامية هي تذكير بشرور أعداء الشعب اليهودي، ولن يمنعنا من الاستمرار في تنمية مجتمعات مزدهرة في دولة الإمارات وفي كل مكان".

وشكر هرتسوغ السلطات في الإمارات "على تحركها السريع، وأنا واثق من ذلك وأنهم سيعملون على تقديم الإرهابيين الحقيرين إلى العدالة".

لابيد: سنتعاون في التحقيق

بدوره، عقب زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد على مقتل الحاخام كوغان قائلا: "هذا حادث إرهابي معاد للسامية، وسوف تتعاون الدولتان في التحقيق في جريمة القتل وتقديم المجرمين إلى العدالة".

من جهته، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: "الحاخام الراحل تسفي كوغان، مبعوث حباد قُتل بوحشية في الإمارات العربية المتحدة".

كاتس: إسرائيل لن تهدأ أو تسكت

إلى ذلك، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن مقتل مبعوث حباد تسفي كوغان في الإمارات هو جريمة إرهابية معادية للسامية جبانة وحقيرة. إن دولة إسرائيل لن تهدأ أو تسكت حتى يدفع المسؤولون عن هذا العمل الإجرامي ثمن أفعالهم".

درعي: أشد على "حباد" في العالم لنشر اليهودية

بدوره، قال رئيس حزب "شاس" أرييه درعي: "تلقيت بصدمة كبيرة الأخبار المريرة حول مقتل الحاخام تسفي كوغان، مبعوث حباد في الإمارات العربية المتحدة، على أيدي إرهابيين حقيرين. أتقدم بخالص التعازي لزوجته وعائلته الموقرة، وأشد على أيدي مبعوثي حباد في العالم الذين يعملون بإخلاص لنشر اليهودية".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بني غانتس أن الدولتين ستتعاونان في التحقيق في جريمة القتل وتقديم المجرمين إلى العدالة.