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الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها

الأحد 24 نوفمبر 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها



القدس المحتلة/سما/

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها الفوري تمهيدا لقصفها، زاعما أن نشاطات "حزب الله" تجبره على العمل بقوة ضده في المناطق التي يتم إنذارها.


وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في حسابه على "تلغرام": بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى والبلدات التالية: زوطر الشرقية، زوطر الغربية، أرنون، يحمر، القصيبة".


وأضاف: "‏نشاطات "حزب الله" تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وتابع: "‏من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. من أجل ضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. ‏كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وأردف: "‏يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

#الجيش الاسرائيلي #لبنان #بيروت

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