الصحة اللبنانية تكشف حصيلة القتلى والجرحى منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي على البلاد

بيروت/سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء يوم السبت، عن حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي على البلاد.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة "التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وجاء فيه:

- "غارات العدو الإسرائيلي ليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أسفرت عن 25 شهيدا و 58 جريحا".

- "بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم الجمعة 3670 شهيدا و 15413 جريحا".

كما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على منطقة البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة رابعة محدثة وغير نهائية إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة 66 آخرين بجروح"، مشيرا إلى أن "أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة".

وبلغت الحصيلة (المحدثة) للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في لبنان يوم السبت، 58 قتيلا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

كما أفاد الدفاع المدني باستشهاد 20 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البسطة الفوقا وسط بيروت فجر اليوم.