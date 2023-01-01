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مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في تل أبيب تطالب بحل قضية الأسرى (فيديو)

الأحد 24 نوفمبر 2024 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في تل أبيب تطالب بحل قضية الأسرى (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

انطلقت مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة مساء السبت في تل أبيب، طالب خلالها النشطاء بإبرام صفقة فورية لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة منذ أكثر من 400 يوم.


وأقيمت المظاهرة التي شملت عدة آلاف من الأشخاص بالقرب من مجمع المباني الحكومية مقابل وزارة الدفاع.


وتتواجد أطقم الإسعاف وقوات كبيرة من الشرطة في الموقع لمنع حدوث أي اضطرابات محتملة.

وعلى الجانب الآخر من المجمع الحكومي، ما يسمى "ساحة الرهائن"، تجري مظاهرة أخرى، ينظمها أسبوعيا منتدى عائلات الأسرى، وهي منظمة عامة إسرائيلية تشارك العائلات متابعة ودعم عائلاتهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق، أن قادة الأجهزة الأمنية يرون أن على إسرائيل إبداء مرونة في موقفها لإعادة الأسرى، فحماس لن تتنازل عن أي شيء أقل من إنهاء الحرب والانسحاب من قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تحظى بدعم أمريكي مطلق، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، تزامنا مع تصاعد وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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