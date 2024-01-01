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اكثر من 10 اصابات .. حزب اله يقصف تل أبيب واسدود بعشرات الصواريخ والمسيرات..

الأحد 24 نوفمبر 2024 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكثر من 10 اصابات .. حزب اله يقصف تل أبيب واسدود بعشرات الصواريخ والمسيرات..



القدس المحتلة / سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في وسط اسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من لبنان.

وافادت مصادر عبرية باصابة 9 اشخاص جراء الرشقات الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله

وانطلقت صفارات الإنذار في غوش دان وكفار سابا وهرتلسيا ايذانا بسقوط صواريخ .

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 30 صاروخًا تم إطلاقها من لبنان باتجاه مناطق شمال إسرائيل، تحديدًا في الجليل الأعلى، الجليل الغربي، منطقة خليج حيفا، والكَرْمَل، بين الساعة 13:00 و13:08. وأضاف البيان أن بعض الصواريخ تم اعتراضها، بينما تم رصد سقوط صواريخ أخرى.

وهناك حديث عن إصابة مباشرة في "بيتح تكفا".

وافادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأنه تم رصد إطلاق ما لا يقل عن 100 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل منذ الصباح.

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