صحيفة بريطانية: مقاتلون حوثيون يشاركون في الحرب في أوكرانيا

لندن / وكالات/

زعمت صحيفة فايننشال تايمز" البريطانية أن روسيا جندت المئات من الحوثيين من اليمن للقتال في أوكرانيا،.

ووفقاً لتحقيق الصحيفة، فقد وُعد المجندون بوظائف ذات رواتب عالية وحتى الجنسية الروسية.

ووفقا "لفايننشال تايمز"، فإن التجنيد يتم من خلال شركة مرتبطة بالقيادي الحوثي عبد الولي عبده حسن الجابري. وبدأت الشركة، المسجلة رسميًا في عمان كمنظم رحلات ومورد للمعدات الطبية، في تجنيد المقاتلين في يوليو الماضي. وتشير التقديرات إلى أنه تم تجنيد حوالي 200 يمني في شهر سبتمبر وحده.

وتنضم ظاهرة المقاتلين اليمنيين إلى اتجاه أوسع لتجنيد القوات الأجنبية في المجهود الحربي الروسي، والتي تضم مقاتلين من نيبال والهند ونحو 12 ألف جندي من الجيش الكوري الشمالي العاملين في منطقة كورسك أوبلاست.