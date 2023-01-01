  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ثلاثة شهداء ومصابون وسط وجنوب قطاع غزة

الأحد 24 نوفمبر 2024 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء ومصابون وسط وجنوب قطاع غزة



غزة /سما/

اُستشهد ثلاثة مواطنين، وأُصيب آخرون بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية النصيرات ومدينة رفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، وأصيب آخر، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في خربة العدس بمحيط مدرسة العقاد شمال رفح.

كما أصيب عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال المدفعي على نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

صورة: أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة

تقرير يكشف "مفاجأة".. هذا ما يعتقده ترامب بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة

أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على مقتل أسيرة في غزة

زعيمة حركة استيطانية تدخل غزة بدون علم الجيش.. وهذا ما فعلته

هكذا تحوّل صاروخ إسرائيلي إلى "ألماس" بيد حزب الله..

"الموساد" يحقق باختفاء رجل دين إسرائيلي في الإمارات

مستشار خامنئي يكشف عن الشروط التي تضعها إيران مقابل التخلي عن سلاحها النووي..

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: رجال (حزب الله) كبّدوا الجيش خسائر جسيمة بالتوغّل البريّ والمعارك من مسافة صفر..

واشنطن - القاهرة: تبادل مقترحات بخصوص غزة وترامب في تفاصيل الصفقة..

415 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مقتلة غزة الدامية..

الأمن الأردني يعلن مقتل شخص أصاب 3 من عناصره بإطلاق نار في محيط مقر السفارة الإسرائيلية بعمان

أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على مقتل أسيرة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية