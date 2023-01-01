ثلاثة شهداء ومصابون وسط وجنوب قطاع غزة

غزة /سما/

اُستشهد ثلاثة مواطنين، وأُصيب آخرون بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية النصيرات ومدينة رفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، وأصيب آخر، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في خربة العدس بمحيط مدرسة العقاد شمال رفح.

كما أصيب عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال المدفعي على نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.