"الإحصاء": تباين مؤشرات تكاليف البناء الشهر الماضي في فلسطين

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجلت ارتفاعا طفيفا مقداره 0.20% خلال شهر تشرين الأول الماضي، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 122.91، مقارنة بـ 122.88 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال الشهر السابق، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 121.75، مقارنة بـ 121.72 خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.03%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا.

فيما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.26%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 13122.، مقارنة بـ 122.46 خلال شهر أيلول 2024.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.42%، في حين أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، خلال الشهر المرصود، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.64، مقارنة بـ 116.74 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.74%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.32%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.65%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.10%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 131.72، مقارنة بـ 131.85 خلال الذي سبقه.

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره 0.72%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 122.62 مقارنة بـ 123.50 خلال الشهر الذي سبقه، في حين سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.16%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 135.86، مقارنة بـ 135.64، خلال شهر أيلول السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.16%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 117.95، مقارنة بـ 118.14 خلال الشهر الذي سبقه.