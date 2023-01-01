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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 24 نوفمبر 2024 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة صباح اليوم الأحد، استشهاد 120 شهيداً و205 جرحى في 7 مجازر مروعة في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما أبرزت: اصابة شاب بالرصاص في بيت فوريك، وقطع أشجار الزتيون في اللبن الشرقية، واقتحامات بمحافظة طولكرم.

وفيما يلي أبرز العناوين:  

"القدس":

120 شهيداً و205 جرحى في 7 مجازر مروعة معظمهم أطفال ونساء

مستعمرون يعتدون على منازل في محيط الحرم الإبراهيمي.. اقتحامات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة

58 شهيدا في لبنان ومجزرة وسط بيروت

الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية غلى قطاع غزة

بطاركة رؤساء الكنائس في القدس يدعون لاقتصار احتفالات الميلاد على الشعائر الدينية

بوريل ينتقد الدول الممتنعة عن دعم قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو

"الحياة الجديدة":

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44.176 والإصابات إلى 104.473 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

اصابة شاب بالرصاص في بيت فوريك وقطع أشجار في اللبن الشرقية واقتحامات بمحافظة طولكرم

 جنود الاحتلال والمستعمرون يصعدون من اعتداءاتهم في محافظة الخليل

مراسم تسليم وتسلم قيادة الحرس الرئاسي واستقبال الرئيس للقادة

بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر الجنائية الدولية

تركيا وبوليفيا تعربان عن دعمهما لمذكرة اعتقال نتيناهو وغالانت

عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات على لبنان

"الأيام":

عشرات الشهداء في غارات مكثفة على القطاع والاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة شرق غزة

شهداء وجرحى في هجمات على بيروت وصور والبقاع وحزب الله يتصدى لمحاولات تسلل اسرائيلية بالجنوب

قوات الاحتلال تقتحم عدة محافظات والمستعمرون يعتدون على مواطنين ومنازل

بوريل ينتقد الدول الممتنعة عن اعتقال نتنياهو

 كولومبيا والنرويج: سنعتقل نتنياهو غالانت إذا زارا بلدينا

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