415 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مقتلة غزة الدامية..

القدس المحتلة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤١٥ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبع مجازر خلال ال٤٨ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ١٢٠ شهيدا و ٢٠٥ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤١٧٦ شهيدا و ١٠٤٤٧٣ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وتطل المجاعة برأسها وسط وجنوب قطاع غزة في ظل اختفاء الدقيق من الأسواق نتيجة تقليص المساعدات وعدم قيام الانروا بتوزيع الدورة الرابعة.

وشوهد عشرات الآلاف من المواطنين يصطفون في طوابير طويلة للحصول على ربطة خبز امام عدد قليل جدا من المخابز .

وتحذر منظمات دولية من مجاعة في ظل مماطلة إسرائيل بإدخال المساعدات .

وسط قطاع غزة

واستمرت الغارات الاسرائيلية على وسط قطاع غزة بمخيماته الأربعة.

وأغارت طائرات إسرائيلية على منزل يعود لعائلة منصور في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين ببنهم شهيدتان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى العودة بالنصيرات ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وارتقى شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكان مواطنان شقيقان هما موسى ويحيي جادو استشهدا في وقت سابق بالمخيم.

واستشهد ستة مواطنين جراء قصف اسرائيلي منزل عائلة ابو سيف في مخيم النصيرات بعد وقت قصير من قصف مسجد الفاروق بالنصيرات.

غزة والشمال

وواصل جيش الاحتلال استهداف الطواقم الطبية بمشفى كمال ما ادى هذه المرة لاصابة مدير المشفى د حسام ابو صفية وتعطل محطة الأكسجين.

وواصل جيش الاحتلال نسف منازل المواطنين وسط مخيم جباليا و في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في حي الشجاعية نجم عنها موجة نزوح.

جنوب قطاع غزة

واستشهد ثلاثة مواطنين اثر قصف طيران الاحتلال تجمع للمواطنين بحي الامل غرب مدينة خان يونس.

وتقدم عدد من الدبابات لمفترق العلم على شاطيء بحر رفح جنوب القطاع بالتزامن مع قصف الزوارق الحربية.