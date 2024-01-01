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العثور على جثة الحاخام "تسفي كوغان" في الامارات ..

الأحد 24 نوفمبر 2024 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة الحاخام "تسفي كوغان" في الامارات ..



القدس المحتلة / سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، العثور على جثة الحاخام "تسفي كوغان" الذي اختفى في الإمارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم الأحد، إن "السلطات في الإمارات تجري حاليًا فحوصات بعد العثور على جثة أثناء بحثها عن مبعوث حاباد الحاخام تسفي كوغان".

وأفاد مكتب نتنياهو بإن مقتل تسفي كوغان هو حادث إرهابي إجرامي معاد للسامية. وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل وستحقق العدالة للمجرمين المسؤولين عن مقتله".

كما أفاد المكتب "أن الجهات الاستخباراتية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة عثرت على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس الماضي".

وأضافت أن "السفارة الإسرائيلية في أبوظبي كانت على اتصال بالعائلة منذ بداية الحادث وتواصل مرافقتهم خلال أوقاتهم الصعبة، كما تم إبلاغ عائلته في إسرائيل".

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