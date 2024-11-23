الأمن الأردني يعلن مقتل شخص أصاب 3 من عناصره بإطلاق نار في محيط مقر السفارة الإسرائيلية بعمان

عمان / وكالات/

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، فجر الأحد، مقتل شخص أطلق النار على دورية تابعة له بمنطقة الرابية، قرب سفارة إسرائيل، وأصاب 3 من عناصره.

جاء ذلك في بيان للمديرية (تتبع وزارة الداخلية)، تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن المديرية “تعاملت فجر اليوم الأحد مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان”.

وقالت: “إن شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار”.

وبينت أنه “جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني (لم تحدد هويته)”.

وأردفت بالقول: “أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات”.

ويأتي البيان بعد الإعلان عن سماع إطلاق نار قرب سفارة إسرائيل، وانتشار أمني كثيف في محيطها.

وسبق أن شهد محيط سفارة إسرائيل لدى الأردن مظاهرات شعبية غاضبة ومحاولات لاقتحامها على خلفية حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.