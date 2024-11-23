في اربعينك يا مجد محكمة الجنايات الدولية تنتصر لمظلومية الشعب الفلسطيني

عهدا و وعدا و وفاءا في اربعينك يا مجد ان نواصل الوصول اليك ولكل الشهداء ولغزة العزة ما استطعنا اليه سبيلا ونكتب هنا الخبر الهام الصادر عن محكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية أعلى سلطة جنائية دولية في العالم في لاهاي تصدر مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويواف غلنت وزير الأمن الإسرائيلي نقول بأن مذكرات الاعتقال صدرت في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، قرار المحكمة الجنائية الدولية الهام جدا يصنف بنيامين نتنياهو ويواف غلانت كمجرمين دوليين بقرار دولي صادرا عن أعلى سلطة جنائية في العالم ،نحن نتحدث عن قرار حاولت إسرائيل بكل السبل الضغط لوقفه وحاولت "إسرائيل" بكل السبل تأجيل صدور هذا القرار جرى الضغط على النائب العام الدولي وابتزازه بقضايا وبفضائح جنسية، وحاولت إسرائيل قدر الأمكان أن تشيطن النائب العام الدولي، و من الواضح ايضا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على المحكمة الجنائية الدولية، أعضاء في الكونجرس الأمريكي وأعضاء في إدارة بايدن هددوا وابتزوا المحكمة الجنائية الدولية لعدم إصدارها هذه المذكرة، أعضاء في إدارة ترامب الرئيس المنتخب الذين لم يدخلوا بعد إلى مناصبهم في البيت الأبيض توعدوا المحكمة الجنائية الدولية وتوعدوا النائب العام الدولي والقضاة في المحكمة الجنائية الدولية بأنهم سوف تفرض عليهم عقوبات من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة في حال إصدار مثل هذا القرار. أيضا نفصل بعض الشيء في القرار كما ورد المحكمة الجنائية الدولية الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة بالإجماع بإجماع القضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال بموجب المادتين 18 و 19 من نظام روما الأساسي كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق من من سماهم القرار بنيامين نتنياهو و يواف غلانت قرار مهم سنة كاملة حاولت دولة الاحتلال التهرب منه الضغط على المحكمة الجنائية الدولية كما قلنا قبل قليل.

والمحكمة الجنائية الدولية تقول الجرائم المنسوبة لنتنياهو جرائم تشمل استخدام الجوع سلاحا أي قتل بل أسلحة والقتل بالجوع بمعنى المحكمة الجنائية الدولية أيضا تتحدث عن استخدام سلاح الجوع في قطاع غزة في شمال قطاع غزة ما يجري من خطة الجنرالات تهدف إلى التجويع والتعطيش والقتل بالجوع اذا هذا القرار هو قرار تاريخي قرار سيدخل في سجل نتنياهو وغلانت وفي سجل دولة إسرائيل رئيس وزرائها مجرم حرب ووزير الأمن لديها مجرم حرب مجرمان دوليان.



من المهم الاشارة بان قرار محكمة الجنائية الدولية قرار هام للغاية سيكون له مفاعيل للغاية سنرى ردود الفعل عليه داخل إسرائيل وداخل الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أن الأمريكيين كما ذكرت تتعامل مع المحكمه الجنائية الدولية بشكل معيب وتحاول ان تضيق المسار القانوني امام ادواتها وامكانياتها تحاول اعطاء اكبر مساحة قانونية بغطاء امريكي امام حكومة الاحتلال اليميني المتطرف للاستمرار في ارتكاب الجرائم مشرعنة قانون الغاب ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية متحدية المجتمع المدني والدولي تمعن في كيفية الاستمرار بالحرب المسعورة على شعبنا الفلسطيني الذي يقاتل باللحم الحي تحت وطأه هذا الكم الهائل من النيران المسعورة ...

ما يجب الاشارة اليه ان طوفان الاقصى بمساعي بعض من احرار العالم وعلى راسهم دولة جنوب افريقيا اجبرت الاحتلال الي النزول الي المحاكم الدولية كما اصنفه كاداة ضغط حقيقية على الكيان بل هو انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وللعدالة هو انتصار للملف القانوني الدي وقف امام نفسه ورفض الانسياق وراء الساسة والتزم بمبادئه القانونية بل واخذ على عاتقه تحمل المسؤوليه امام كل هذه الضغوطات نقول لشعبنا ولشهدائنا ولاهلنا وعموم مكونات الشعب الفلسطيني وانتم تقاتلون بلحمكم الحي في وجه هذا الكيان المجرم وانتم تجعون وتعطشون وتنسف بيوتكم وتهدم امام اعينكم قد حان الوقت لالتزام الساسة الفلسطينين والالتصاق اكثر بهمومكم والنزول لرغباتكم في تكوين بيت فلسطيني موحد يرتكز على مبادئ وقواعد صحيحة مبادئ الثورة الفلسطينية التي تضمن البيت الفلسطيني الموحد، وتمكين حق العودة وتقرير المصير ما هو مطلوب فلسطيني عن اي وقت قد مضى ان نشكل مجسم فلسطيني يحترم الفلسطينين قبل ان يكون دوليا يحافظ على ما تبقى من القضية.

محمود ابو زبيدة