"الموساد" يحقق باختفاء رجل دين إسرائيلي في الإمارات

القدس المحتلة/سما/

يحقق جهاز الموساد وأجهزة الاستخبارات الإماراتية في اختفاء رجل دين يهودي إسرائيلي في الإمارات، وسط شبهات بأنه "تعرض للاختطاف أو القتل" على يد جهات مرتبطة بإيران.

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مصدرين مطلعين، مساء اليوم، السبت؛ وأشار المصدران إلى أن رجل الدين الذي ينتمي إلى حركة "حباد"، مفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأفاد المصدران بأن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى "احتمال تعرض رجل الدين لمراقبة من قبل جهات ‘إرهابية‘ قبل اختفائه".

وكانت عائلة رجل الدين قد لفتت إلى انقطاع التواصل معه خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل على تحديد مكانه بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات اختفائه.

ولاحقا قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: " تسفي كوغان، مواطن إسرائيلي ورجل دين يعيش في الإمارات العربية المتحدة، مفقود منذ ظهر يوم الخميس الماضي.

وأضاف البيان:" منذ اختفائه، وعلى خلفية معلومات تفيد بأنه حادث أمني، تم فتح تحقيق واسع النطاق في البلاد.

وفي السياق، أوصى مجلس الأمني القومي الإسرائيلي، الإسرائيليين بعدم السفر إلى الإمارات إلا للضرورة.

وحاباد حركة يهودية أرثوذكسية وهي واحدة من أكبر الحركات المعروفة في العالم، المقر الرسمي لها في بروكلين بنيويورك.