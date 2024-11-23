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صورة: أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية في شمال قطاع غزة

السبت 23 نوفمبر 2024 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية في شمال قطاع غزة



غزة/سما/

أعلن الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء اليوم، عن مقتل إحدى أسيرات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، ةنتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، فيما لا يزال الخطر محدقًا بحياة أسيرة أخرى كانت معها.


وقال أبو عبيدة في بيان مقتضب: "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة.. فيما لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها.

وأضاف: "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسئولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم

وتابع: "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسر.

و بعد إعلان أبو عبيدة عن مقتل أسيرة إسرائيلية بمنطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي في شمال قطاع غزة، نشرت كتائب القسام صورتين لجثة، بعنوان: "ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي".

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