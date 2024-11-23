" القسام" تعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية وناقلة جند جنوب غزة

غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف قوة مشاة هندسية إسرائيلية وإصابتها بشكل مباشر، بالإضافة لاستهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" بمدينة رفح جنوب غزة.

وجاء في بيان الكتائب عبر قناتها على "تلغرام": "في عملية مركبة قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوب القطاع.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة مشاة هندسية صهيونية مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وإصابتهم بشكل مباشر واستهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" ورصد المجاهدون هبوط الطيران المروحي للإجلاء".

وفي وقت سابقـ، أعلنت كتائب القسام قصف قاعدة "رعيم" العسكرية بعدد من صواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

كما بثت مشاهد من استهداف منزل تحصن فيه قوة صهيونية قرب مفترق الصفطاوي غرب جباليا شمال القطاع.