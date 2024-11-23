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بوريل ينتقد الدول الممتنعة عن دعم قرار “الجنائية الدولية” اعتقال نتنياهو

السبت 23 نوفمبر 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل ينتقد الدول الممتنعة عن دعم قرار “الجنائية الدولية” اعتقال نتنياهو



بروكسل/سما/

 انتقد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، الدول التي لم تعرب عن دعمها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا إياها للالتزام بالقرار.

جاء ذلك في كلمة السبت خلال مؤتمر حول إسرائيل وفلسطين عقد في قبرص.

وقال إن “هذا القرار ليس سياسيا، إنما قرار محكمة دولية أنشئت بدعم قوي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأشار إلى أنه عندما قررت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعربت دول كثيرة عن تأييدها للقرار آنذاك، لكن بعض تلك الدول اليوم تلتزم الصمت إزاء قرار اعتقال نتنياهو.

وأضاف: “باعتباري نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد، أطلب من الدول الأعضاء دعم المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة.

والخميس أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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