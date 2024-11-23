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أوستين يؤكد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بالتوصل لحل دبلوماسي بين لبنان و"إسرائيل"

السبت 23 نوفمبر 2024 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوستين يؤكد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بالتوصل لحل دبلوماسي بين لبنان و"إسرائيل"



واشنطن/سما/

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس التهديدات الإقليمية والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، وأكد له التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل.


وجاء في بيان البنتاغون: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم السبت، لمراجعة التهديدات الإقليمية ومناقشة العمليات الإسرائيلية الجارية وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".


وأكد أوستن على أهمية ضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وقوات "اليونيفيل" في لبنان.

كما لفت الوزير الأمريكي إلى التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود.

كما حثّ حكومة إسرائيل على مواصلة اتخاذ خطوات لتحسين الظروف الإنسانية المزرية في قطاع غزة مشددا على التزام الولايات المتحدة بتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.

ويوم الثلاثاء الماضي، صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بأن التقدم نحو اتفاق وقف إطلاق النار يسير بشكل "إيجابي مبدئيا"، مشيرا إلى أن ما تبقى لإنجازه هو "بعض التفاصيل".

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