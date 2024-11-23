"إسرائيل" تتحدث عن استهداف رئيس قسم العمليات في “حزب الله” محمد حيدر في غارة البسطة

القدس المحتلة/سما/

أحدثت الغارة التي استهدفت منطقة فتح الله في حي البسطة الفوقا في بيروت دماراً كبيراً في حي شعبي مكتظ بالسكان إذ استخدمت صواريخ خارقة للتحصينات كتلك التي استعملت في عمليتي اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين.

وأفادت القناة 12 الاسرائيلية بأن الشخصية المستهدفة في غارة وسط بيروت هي محمد حيدر رئيس قسم العمليات في “حزب الله” وهو أهم من طلال حمية الذي تردد في البداية أنه هو المستهدف والملقب بـ”الشبح” لقلة ظهوره وندرة المعلومات عنه، وهو المسؤول عن الوحدة 910 التي تقود العمليات الخارجية لحزب الله، ويُعد من النواة العسكرية الأولى للحزب، ومن الرعيل الأول المؤسس.

وقبل سنوات وضع “برنامج مكافآت من أجل العدالة” الأمريكي مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن حمية.

وكانت 4 صواريخ على الأقل أطلقت على مبنى من 8 طبقات وأسفرت عن تدميره وتعرّضت مبان مجاورة لأضرار جسيمة وسقوط 11 شهيداً و15 جريحاً في حصيلة أولية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان سابق أن “غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح”، مشيرة إلى أن عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.