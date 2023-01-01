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خليل الحية: لماذا يجب علينا إعادة الأسرى في حال عدم توقف العدوان الإسرائيلي؟

السبت 23 نوفمبر 2024 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
خليل الحية: لماذا يجب علينا إعادة الأسرى في حال عدم توقف العدوان الإسرائيلي؟



غزة/سما/

تساءل القيادي في حركة "حماس" خليل الحية عن جدوى إعادة الأسرى الإسرائيليين في حال لم يتوقف العدوان الإسرائيلي.


وقال الحية: "إذا لم يقف العدوان الصهيوني، لماذا يجب على المقاومة، وحماس تحديدًا، إعادة الأسرى؟".


وأضاف: "كيف يمكننا إعادة الأسرى الصهاينة الذين بين أيدينا إذا استمرت الحرب؟ من هو العاقل أو غير العاقل الذي يمتلك ورقة قوية ويرميها بينما الحرب مستمرة؟".

وتابع الحية: "قدمنا العديد من المبادرات بشكل مطول ومستمر، وأبدينا مرونة كبيرة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء العدوان وإتمام صفقة تبادل الأسرى".

وختم قائلا: "هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك ملف المفاوضات، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود".

وفي وقت سابق، وجه الحية رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن لا تبادل للأسرى من دون وقف الحرب.

وقال خليل الحية، يوم الأربعاء، إن "الحركة تتابع من كثب تفاصيل العدوان الصهيوني المتواصل لأكثر من 410 أيام، حيث تجاوز العدوان كل الخطوط الحمراء وكل ما هو متوقع من همجية القرن الحديث".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق، أن قادة الأجهزة الأمنية يرون أن على إسرائيل إبداء مرونة في موقفها لإعادة الأسرى، فحماس لن تتنازل عن أي شيء أقل من إنهاء الحرب والانسحاب من قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تحظى بدعم أمريكي مطلق، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، تزامنا مع تصاعد وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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