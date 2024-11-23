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إصابة مصانع وتضرر البنية التحتية في شمالي إسرائيل نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان..

السبت 23 نوفمبر 2024 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مصانع وتضرر البنية التحتية في شمالي إسرائيل نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان..



القدس المحتلة / سما/

أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، السبت، تضرر أحد طرق مستوطنة “الكريوت” شمال إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية والمصانع القريبة من المستوطنة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن “الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه مدينة حيفا والكريوت، منذ صباح السبت، فيما اعترض بعضها”.
وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن “أحد الطرق بـ”الكريوت” قد تضررت نتيجة الصواريخ المنطلقة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية والمصانع القريبة منها أيضا بهذا القصف”.
وأشارت الصحيفة إلى “سماع دوي صفارات الإنذار في كل من حانيتا وشلومي وعرب العرامشة وأدميت في الجليل الغربي”.

كما سمع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، خاصة في مستوطنة المطلة والغجر، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها “حزب الله” بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و645 شهيدا و15 ألفا و355 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الجمعة.
ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

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